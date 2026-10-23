Kæra umdeilda uppbyggingu veislusalar á Álftanesi - Sagður brjóta í bága við skipulag og hafa verið rekinn í leyfisleysi

Íbúar á Álftanesi hafa kært ákvörðun bæjarstjórnar Garðabæjar um að samþykkja byggingarleyfi vegna breytinga á húsnæði, á næstu landareign, í veislusal til útleigu, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Minnihluti bæjarstjórnar lagðist gegn framkvæmdunum meðal annars á þeim forsendum að þær stæðust ekki aðalskipulag og þar að auki yrði að vera deiliskipulag fyrir umrætt svæði sem ekki væri raunin. Vísaði minnihlutinn einnig til þess að rekstraraðili veislusalarins hefði staðið fyrir framkvæmdum án tilskilinna leyfa og sömuleiðis hefði hann þegar hafið rekstur veislusalar í húsnæðinu án leyfis. Meirihluti bæjarstjórnar vildi hins vegar meina að framkvæmdirnar samræmdust skipulagi og vísaði þar að auki til hertra skilyrða sem sett hefðu verið fyrir uppbyggingu veislusalarins.
Húsnæðið er á spildu A í landi Grundar, sem er norðarlega á Álftanesi. Húsnæðið ber heitið Hlaðan og á Google er heimasíða þess með yfirskriftina veislusalur í náttúruparadís, en þau orð sjást hvergi þegar heimasíðan er opnuð, en ekkert virðist hafa verið sett inn á heimasíðuna síðan að jólamarkaður var haldinn í húsnæðinu á síðasta ári.
Á instagram-síðu Hlöðunnar er um 10 daga gömul færsla með myndum frá brúðkaupi sem bersýnilega var haldið á lóð Hlöðunnar og síðan virðist brúðkaupsveislan sjálf, með bæði mat og drykk, hafa verið haldin í húsnæðinu. Það kemur ekki fram nákvæmlega hvenær brúðkaupið var haldið.
Leyfi
Það virðist því sem að í húsnæðinu hafi verið starfræktur veislusalur þar sem bæði hefur verið boðið upp á mat og drykk. Á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness er að finna tilkynningu frá 26. maí síðastliðnum um tillögu um að veita rekstraraðila Hlöðunnar, Allt fyrir garðinn ehf., starfsleyfi fyrir rekstri samkomuhúss með móttökueldhúsi.
Tillagan virðist hins vegar aldrei hafa verið afgreidd en þegar leitað er að nafni Hlöðunnar eða rekstraraðilans á lista yfir gild starfsleyfi, á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins, þá kemur ekkert upp.
Þegar umsókn um byggingarleyfi til að umbreyta húsnæðinu yfir í veislusal til útleigu var tekin fyrir í bæjarstjórn í byrjun þessa mánaðar, eftir að fulltrúar meirihlutans í skipulagsnefnd og síðan bæjarráði höfðu veitt samþykki sitt, lagði minnihluti Framsóknarflokksins, Garðabæjarlistans og Samfylkingarinnar til að afgreiðslu byggingarleyfisins yrði frestað. Vísaði minnihlutinn m.a. til þess að rekstraraðili Hlöðunnar hefði staðið í framkvæmdum í leyfisleysi á svæðinu og haldið úti rekstri án tilskilinna leyfa um nokkurt skeið.
Skipulag
Meginröksemd minnihlutans byggði þó á því að ekki væri heimild í aðalskipulagi bæjarins fyrir því að reka veitingastað á umræddri landspildu. Hún væri skilgreind sem opið svæði og ekkert deiliskipulag væri í gildi á svæðinu. Til þess að veita mætti byggingarleyfi án deiliskipulagsgerðar að lokinni grenndarkynningu þyrfti framkvæmd að vera í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar samkvæmt skipulagslögum.
Sagði minnihlutinn að samkvæmt aðalskipulaginu væri svæðið ætlað fyrir útivist en fyrirhuguð starfsemi fæli hins vegar í sér veislu- og veitingarekstur og viðburðahald fyrir allt að 105 manns. Margt fólk væri því fylgjandi að rekstur væri á svæðinu, en einnig væri mikil andstaða meðal íbúa í næsta nágrenni vegna hávaða. Þá væru umhverfissjónarmið einnig þáttur í málinu, þar sem Breiðabólsstaðatjörn nyti hverfisverndar en Hlaðan stendur rétt við tjörnina.
Taldi minnihlutinn það slæmt fordæmi að veita með þessum hætti leyfi fyrir framkvæmdum sem væru ekki í samræmi við aðalskipulag bæjarins.
Í lagi
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins samþykkti hins vegar byggingarleyfið og vísaði til þess að það hefði verið grenndarkynnt og tekið hafi verið tillit til athugasemda sem hefðu borist, með hertum skilyrðum í byggingarlýsingu. Þar væru nú afdráttarlaus ákvæði um notkun útisvæða, hávaða og hljóðkerfi, meðal annars um að samkvæmi skyldu alfarið færast innandyra á tilteknum tíma og að notkun hljóðkerfa utandyra væri óheimil. Jafnframt væri sérstaklega áréttað að fullt tillit skyldi tekið til Breiðabólstaðatjarnar og þeirrar hverfisverndar sem þar gilti.
Þessi skilyrði voru sett þegar málið var fyrst tekið fyrir í skipulagsnefnd en samkvæmt þeim eiga samkvæmi að vera alfarið innanhúss eftir kl. 23 um helgar en kl. 22 á virkum dögum. Á sama tíma skuli lækka niður í hljóðkerfum og annarri háværri tónlist. Vildu fulltrúar meirihlutans einnig meina að framkvæmdirnar væru í samræmi við aðalskipulag Garðabæjar og vísuðu til þess að í greinargerð aðalskipulagsins kæmi fram að á opnum svæðum mætti gera ráð fyrir veitingaaðstöðu.
Á fundi bæjarstjórnar sögðu fulltrúar meirihlutans enn fremur að gagnstætt því sem minnihlutinn héldi fram hefði verið tekið fullt tillit til athugasemda íbúa. Sagði meirihlutinn að í ljósi hinna hertu skilyrða í byggingarlýsingu væri ómálefnalegt að fresta afgreiðslu byggingarleyfisins.
Kæra
Íbúar á næstu landareign við Grund ætla hins vegar ekki að sætta sig við þessa samþykkt bæjarstjórnar Garðabæjar og hafa kært hana til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kröfðust kærendur þess einnig að á meðan kæran væri til meðferðar myndi nefndin úrskurða um frestun útgáfu byggingarleyfisins og frekari framkvæmda.
Byggir kæran á því að bæjaryfirvöld hafi beitt 44. grein skipulagslaga á rangan hátt, rannsókn þeirra á skipulagslegum forsendum sé ófullnægjandi og um sé að ræða tilraun til að leysa úr breyttri landnotkun með byggingarleyfi.
Garðabær lagðist ekki gegn því að útgáfu byggingarleyfis yrði frestað á meðan kæran er til meðferðar.
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála fellst hins vegar ekki á frestun. Nefndin segir að af gögnum málsins verði ráðið að umsækjandi um byggingarleyfið, þ.e. rekstraraðili Hlöðunnar, hafi um nokkurt skeið rekið þá starfsemi sem málið varðar. Að virtum málsatvikum og þeim sjónarmiðum sem rakin hafi verið þyki ekki rétt að fresta réttaráhrifum hinnar kærðu ákvörðunar, enda liggi ekki fyrir knýjandi ástæður sem geri það að verkum að varhugavert sé að bíða niðurstöðu nefndarinnar um ágreiningsefni málsins.
Það þýðir því að þrátt fyrir kæruna verður byggingarleyfið gefið út og framkvæmdir, sem þó hófust áður en leyfi lá fyrir, halda áfram sem og rekstur hins umdeilda og leyfislausa veislusalar.