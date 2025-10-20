Innviðaráðherra fellur frá þrepaskiptum réttindum til dráttarvélaaksturs

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra upplýsir að fallið verður frá áformum um þrepaskipt réttindi til aksturs dráttarvéla.
Í gær greindi DV frá því að boðaðar breytingar á reglum um ökuskírteini þýða í raun að allir íslenskir bændur munu þurfa að taka meirapróf. Kostnaðurinn getur numið 700 þúsund krónum.
Í færslu á Facebook greinir ráðherra svo frá að reglugerðarbreytingin var upphaflega sett fram að tillögu Samgöngustofu.
„Meginrök hennar sneru að umferðaröryggi. Í nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar með umferðarlögum var bent á að dráttarvélar með stóra og þunga vagna væru í auknum mæli notaðar líkt og vörubílar í almennri umferð.
Drögin voru birt til opins samráðs til að tryggja að markmið reglugerðarbreytinganna væri raunhæft og tæki mið af sjónarmiðum þeirra sem hana varðar.
Samráði er nýlokið og að teknu tilliti til umsagna og þeirra áhrifa sem breytingin hefði í för með sér, einkum þess kostnaðar og fyrirhafnar sem hlytist af kröfu um aukin ökuréttindi fyrir bændur, er það niðurstaða mín að fella tillöguna brott.“