Allir muna dagsetninguna en Pútín sér eftir að hafa valið þennan dag

Líklega muna flestir ef ekki allir dagsetninguna 24. febrúar 2022 sem svartan dag í mannkynssögunni því þá fyrirskipaði Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, her sínum að ráðast inn í Úkraínu. Þetta átti að vera skammvinnur hernaður og markmiðið var að hernema Úkraínu á nokkrum dögum en eins og kunnugt er hefur það ekki gengið eftir.

Pútín segist sjálfur sjá eftir að hafa valið þennan dag því hann hefði átt að fyrirskipa innrás mun fyrr. Þetta sagði hann í samtali við Pavel Zarubin, sem er blaðamaður sem er hliðhollur Pútín og hirð hans. Hugveitan Institute for the Study of War skýrir frá þessu.

Það sem gerir að verkum að Pútín sér eftir að hafa ekki látið til skara skríða fyrr eru hinir svokölluðu Minsk-samningar frá 2014 og 2015. Þeim var komið á, með aðstoð Vesturlanda, á milli Rússlands og Úkráinu og áttu að tryggja vopnahlé í austurhluta Úkraínu þar sem rússneskir aðskilnaðarsinnar höfðu barist, með aðstoð Rússa, gegn úkraínskum yfirvöldum.

Það voru Francois Hollande, þáverandi Frakklandsforseti, og Angela Merkel, þáverandi kanslari Þýskalands, sem höfðu milligöngu um gerð Minsk-2 samningsins en samkvæmt honum áttu ákveðin svæði í Donetsk og Luhansk að fá sjálfsstjórn.

Í viðtalinu við Zarubin sakar Pútín Vesturlönd og Úkraínu um að hafa „villt um fyrir“ Rússum með því að framfylgja ekki Minsk-2 samningnum.

Pútín telur að Vesturlönd hafi þannig veitt Úkraínu tíma til að undirbúa sig „undir hernað“ gegn Rússlandi og segist hann af þeim sökum sjá eftir að hafa ekki látið her sinn ráðast fyrr inn í Úkraínu.

Institute for Study of War bendir á að Minsk-samningarnir hafi verið mjög „hagstæðir“ fyrir Rússa því þeir skuldbundu þá ekki til neins og vopnahléið var ítrekað brotið af aðskilnaðarsinnum sem þeir studdu.