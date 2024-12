Þingmaður segir að bandarísk yfirvöld viti nákvæmlega hvað er í gangi en þori ekki að segja almenningi frá því

Að undanförnu hafa verið fluttar fréttir af hinum dularfullu drónum og kom fram í frétt DV síðastliðinn fimmtudag að íbúar í New Jersey væru til dæmis farnir að ókyrrast. Bramnick er einmitt öldungadeildarþingmaður á ríkisþingi New Jersey og hann krefst þess að bandarísk yfirvöld upplýsi almenning um hvað er í gangi.

Tilkynningar um drónana fóru að berast um miðjan nóvember og hafa þeir meðal annars sést í grennd við verksmiðjur Bandaríkjahers á austurströndinni. Tilkynningar hafa svo borist víðar að síðustu daga. Sjónarvottar hafa sagt að ekki sé um neina venjulega smádróna að ræða heldur séu þeir risastórir, á stærð við fólksbíla, og háþróaðir.

Hefur bandaríska alríkislögreglan (FBI) biðlað til almennings um að senda inn allar myndir og myndskeið af drónunum.

Ýmsum getgátum hefur verið varpað fram um málið, allt frá því að um fljúgandi furðuhluti sé að ræða til háþróaðra eftirlitsdróna frá erlendum óvinaríkjum. En rökréttasta skýringin er kannski sú að drónarnir komi frá bandaríska hernum og hann sé að gera einhvers konar tilraunir með þá.

„Það er ljóst að yfirvöld vilja ekki að við vitum hvað er í gangi,“ sagði Bramnick í viðtali við NewsNation um helgina og hvatti bandaríska varnarmálaráðuneytið til að tjá sig um málið.

„Það hlýtur eitthvað að vera í gangi sem þau geta ekki sagt okkur og þau virðast vera hrædd um hvað almenningur gerir ef hann fær að vita hvaða tilgangi þessir drónar þjóna,“ segir Bramnick en yfirlýsing hans var ekki beint til þess að þagga niður í samsæriskenningasmiðum.

John Kirby, talsmaður bandarískra þjóðaröryggisráðsins, hefur látið hafa eftir sér að almenningi stafi engin ógn af drónunum. Þá hefur Alejandro Mayorkas, yfirmaður heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna, sagt að yfirvöld hafi engar upplýsingar um aðkomu erlendra ríkja að drónunum.

Þingmenn og aðrir eru þeirrar skoðunar að bandarísk yfirvöld verði að varpa skýrara ljósi á málið, að öðrum kosti megi líta svo á að eitthvað sé verið að fela. Segir Bramnick að þetta þýði bara það eitt að yfirvöld hafa meiri áhyggjur af því sem kann að gerast ef almenningur fær upplýsingar en því sem kann að gerast ef honum er haldið fjarri sannleikanum. Hagsmunir þess að þegja álitnir veigameiri en að segja áhyggjufullum almenningi sannleikann.

„Það er ekki möguleiki á að varnarmálaráðuneytið viti ekki hvað er í gangi,“ segir Bramnick.

Um fátt er meira rætt í Bandaríkjunum þessa dagana um fyrrnefnda dróna og segist hlaðvarpskóngurinn Joe Rogan til dæmis vera mjög áhyggjufullur. Rogan heldur úti vinsælasta hlaðvarpsþætti heims og hann opinberaði áhyggjur sínar eftir að John Ferguson, framkvæmdastjóri Saxon Unmanned, varpaði fram kenningu um drónana um helgina.

Ferguson hefur talsverða þekkingu á ómönnuðum flugförum enda sérhæfir fyrirtæki hans sig í framleiðslu á þeim. Sagði hann í TikTok-myndbandi um helgina, sem vakið hefur talsverða athygli, að líkur séu á að drónarnir séu hugsanlega að leita að gasleka eða jafnvel geislavirkum efnum á jörðu niðri. Segir hann að eina rökrétta ástæðan fyrir því að fljúga ómönnuðu flugfari í skjóli nætur sé sú að verið sé að leita að einhverju.

Ferguson bætti við að aðeins væri um hreina ágiskun að ræða en benti á að hann hefði talsverða þekkingu úr þessum bransa. „Ef þið haldið að þetta sé kjaftæði er það í góðu lagi. Ég vil ekki dreifa falsupplýsingum,“ sagði hann.

Joe Rogan deildi myndbandi Ferguson og sagði: „Þetta er fyrsta myndbandið sem ég sé um þessa dróna sem veldur mér raunverulegum áhyggjum.“

