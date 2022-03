Frábær tíðindi frá Úkraínu eftir óvissunótt – „Þetta er kraftaverk“

Þau hörmulegu tíðindi bárust í gær að leikhús í borginni Mariupol, þar sem fjöldi manns hafði leitað skjóls, hafi orðið fyrir sprengjuárás. Áætlað var að um 1200 manns hafi verið í skjóli í kjallara byggingarinnar, aðallega konur og börn.

Orðið „börn“ hafði verið skrifað stórum stöfum við leikhúsið á rússnesku til að rússnesk herlið sæju á loftmyndum að þarna væru óbreyttir borgarar og börn í skjóli.

Forseti Úkraínu, Volodimír Zelenskí sagði í gær að óvíst væri hversu margir hafi látist í árásinni.

Þau tíðindi hafa nú borist að fólk er farið að koma upp úr rústunum, á lífi, en á tíma var óttast að enginn hefði haft árásina af.

Blaðamaðurinn Illia Ponomarenko greinir frá þessu á Twitter, ásamt fleiru.

„Þetta er kraftaverk – fólk sem var í felum í kjallaranum í leikhúsinu í Mariupol lifði af loftárásina. Nú er verið að aðstoða þau að losna upp úr rústunum.“

Austur-Evrópski miðillinn Nexta greinir einnig frá og vísar í tíst úkraínska þingmannsins Serhiy Taruta.

