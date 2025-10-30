fbpx
Fimmtudagur 30.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Patrekur klæddi sig upp sem Victoria‘s Secret fyrirsæta – Sjáðu hvernig hann fór að þessu

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Fimmtudaginn 30. október 2025 10:13

Patrekur Jaime. Mynd/Anna Júlía Magnúsdóttir @patrekurjaime @mang0media @magnusdottirr

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Áhrifavaldurinn Patrekur Jaime ætlar alla leið fyrir hrekkjavökuna í ár og fór í myndatöku þar sem hann tók myndir af sér í – ekki einum heldur þremur – búningum. Hann hefur afhjúpað fyrsta búninginn en hann klæddi sig upp sem Victoria‘s Secret fyrirsætan Adriana Lima.

Patrekur Jaime. Mynd/Anna Júlía Magnúsdóttir @patrekurjaime @mang0media @magnusdottirr
Innblásturinn: Adriana Lima.

„Í dag erum við að taka upp hrekkjavökuefni fyrir mína samfélagsmiðla. Ástæðan fyrir því er að mér finnst fólk á Íslandi lowkey ekki gera þetta almennilega. Þannig að ég er bara hér to do it the right way. Þemað í ár er Latin Icons, back to my roots því ég er latino. Þetta er í fyrsta skipti sem ég er að gera eitthvað almennilega fyrir hrekkjavökuna,“ sagði Patrekur og bætti við: „Ef ég væri með brjóst væri þetta over fyrir íslenskar stelpur. Það er bara staðreynd.“

Hann birti myndina hér fyrir ofan á Instagram í gær sem sló rækilega í gegn og stuttu síðar birti hann myndband þar sem hann sýndi á bak við tjöld myndatökunnar. Smelltu hér ef þú sérð ekki myndbandið eða prófaðu að endurhlaða síðuna.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Patrekur Jaime 👑 (@patrekurjaime)

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Patrekur klæddi sig upp sem Victoria‘s Secret fyrirsæta – Sjáðu hvernig hann fór að þessu
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Hafði ekki hugmynd um áform kærastans á Íslandi – „Ég var að gera hann stressaðan“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Franska forsetafrúin í öngum sínum yfir samsæriskenningu – „Hún getur ekki leitt þennan hrylling hjá sér“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Afhjúpar ástæðuna fyrir því að vináttunni lauk: „Ég hef nú þegar sagt of mikið“
Fókus
Í gær
Victoria Beckham virtist skjóta á tengdadótturina: „Algjör fáviti“
Fókus
Í gær
Vilhjálmur sagður hafa beitt Andrés hörðu
Fókus
Í gær
Ótrúleg breyting á syni Schwarzenegger – Hefur misst 14 kíló og bætt á sig vöðvum
Fókus
Í gær
Vill breyta nafni dóttur sinnar eftir nauðgunardóminn

Mest lesið

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Mynd af matnum sem var til sölu vekur óhug – „Myndi ekki gefa hundi þetta“
Soffía svarar Valtý: Þykir sérstakt að vinkona eiginkonu Geirfinns hafi aldrei hitt hann
Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“
Anton Sveinn harðlega gagnrýndur – Hafði þetta að segja um minnispunkta um ólík börn á hrekkjavöku

Nýlegt

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Ómar Ingi valdi hóp til æfinga
Hörmungar Liverpool halda áfram – Arsenal, Chelsea og City áfram og Newcastle henti Tottenham úr leik
Lék fyrsta landsleikinn 17 ára gömul – „Þetta var algjör draumur“
Guðrún: „Fannst við hafa yfirhöndina allan tímann“
Glódís með netta pillu: „Fyrst það er búið að eyða svona miklum peningum er svolítið skrýtið að það sé ekki hægt að nota völlinn“
Fókus
Í gær
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
Fókus
Í gær

Vigdís lét hylja gamalt tattú sem passar ekki lengur við hana – Útkoman er ótrúleg

Vigdís lét hylja gamalt tattú sem passar ekki lengur við hana – Útkoman er ótrúleg
Fókus
Í gær
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sjötugur og faðir í áttunda sinn
Fókus
Fyrir 2 dögum

OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi

OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”

Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þórdís Dröfn hlýtur Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2025
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ásdís Rán stolt af tengdasyninum

Ásdís Rán stolt af tengdasyninum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Myndaveisla: Áhrifavaldar á næturvakt
Fókus
Fyrir 3 dögum
Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í gúmmíbát: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vikan á Instagram – „Flíspeysumömmurnar hata þegar ég mæti á svæðið“

Vikan á Instagram – „Flíspeysumömmurnar hata þegar ég mæti á svæðið“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Búningur Sunnevu vakti athygli stórstjörnu – Deildi mynd af henni með milljónum fylgjenda

Búningur Sunnevu vakti athygli stórstjörnu – Deildi mynd af henni með milljónum fylgjenda
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hrekkjavökudrottningin tísar búninginn í ár – Nær hún að toppa fyrri búninga? Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sólbjört og Einar eiga von á vorbarni

Sólbjört og Einar eiga von á vorbarni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Endist lengur í rúminu en það er eitt nýtt vandamál – „Ég hélt hún yrði ánægð“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stórleikarinn segist hafa sætt sig við að einkadóttirin kæri sig ekki um hann – „Ég gerði allt sem ég gat“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gisele Bündchen veitti sjaldséða innsýn í sambandið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi

Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi
Fókus
Fyrir 4 dögum

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu

Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vín fyrir gæludýr komið á markað – „Gott gegn stressi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Birtir fallega mynd: Lærði að elska líkamann eftir tvíburameðgöngu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar

Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Rýnt í skjáinn: Er Felix og Klara íslenskasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma?

Rýnt í skjáinn: Er Felix og Klara íslenskasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Play pop-up markaður í Mosfellsbæ í dag
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“