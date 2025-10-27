fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í gúmmíbát: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Mánudaginn 27. október 2025 09:41

Birta Líf og Guðrún Svava (Gugga í gúmmíbát). Myndir/Instagram

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsdrottningin Birta Líf Ólafsdóttir vakti mikla lukku um helgina, en hún mætti sem Gugga í gúmmíbát í hrekkjavökupartý.

Gugga sjálf, sem heitir réttu nafni Guðrún Svava Egilsdóttir, gaf búningnum blessun sína og meira að segja lánaði Birtu toppinn og gaf henni ráð hvernig best væri að ná fram sem stærstri brjóstaskoru.

@birtalifolafs birta í björgunarbát?@Gugga Í Gúmmíbát ♬ NOKIA – Drake

@birtalifolafsHugleiðing dagsins 🥰♬ original sound – Gugga Í Gúmmíbát

Birta Líf birti einnig mynd af sér í búningnum á Instagram sem sló rækilega í gegn. Það hafa yfir 1800 manns líkað við færsluna og skrifaði vinkona Birtu, Sunneva Einars, við myndina: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“

