Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í gúmmíbát: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“

Gugga sjálf, sem heitir réttu nafni Guðrún Svava Egilsdóttir, gaf búningnum blessun sína og meira að segja lánaði Birtu toppinn og gaf henni ráð hvernig best væri að ná fram sem stærstri brjóstaskoru.
@birtalifolafs birta í björgunarbát?@Gugga Í Gúmmíbát ♬ NOKIA – Drake
@birtalifolafsHugleiðing dagsins 🥰♬ original sound – Gugga Í Gúmmíbát
Birta Líf birti einnig mynd af sér í búningnum á Instagram sem sló rækilega í gegn. Það hafa yfir 1800 manns líkað við færsluna og skrifaði vinkona Birtu, Sunneva Einars, við myndina: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“
