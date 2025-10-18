fbpx
Laugardagur 18.október 2025

Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló

Laugardaginn 18. október 2025 10:00

Quinton Aaron og Sandra Bullock í The Blind Side.

Leikarinn Quinton Aaron, sem gerði garðinn frægan sem Michael Oher í kvikmyndinni The Blind Side, hefur lést um rúmlega 90 kíló.

Aaron lék við hlið Söndru Bullock í þessari geysivinsælu mynd sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna.

Myndin er byggð á raunverulegum atburðum en Michael Oher, sá sem myndin fjallar um, steig fram árið 2023 og sagði myndina blekkingu. Hann kærði hjónin fyrir að hafa platað sig til að afsala sér fjárráð sín í hendur þeirra.

Sjá einnig: Segir söguna á bak við Hollywood-stórmyndina vera blekkingu – Fer í mál við hjónin sem ættleiddu hann og studdu til afreka

