fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Opinbera dánarorsök Diane Keaton

Fókus
Fimmtudaginn 16. október 2025 07:04

Diane Keaton

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríska leikkonan Diane Keaton lést þann 11. október síðastliðinn 79 ára að aldri. Nú hafa aðstandendur leikkonunnar varpað ljósi á hvað varð henni að aldurtila.

Í yfirlýsingu fjölskyldunnar til bandaríska blaðsins People í gær kom fram að leikkonan hefði dáið úr lungnabólgu.

„Keaton-fjölskyldan er afar þakklát fyrir þann mikla stuðning og ást sem hún hefur fengið undanfarna daga vegna Diane sem lést úr lungnabólgu þann 11. október síðastliðinn,“ sagði í yfirlýsingunni.

Sjá einnig: Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans

Keaton kom víða við á á löngum ferli sínum í Hollywood og má segja að frægðarsól hennar hafi byrjað að rísa með hlutverki hennar sem Kay Corleone, kærasta mafíósans Michaels Corleone í þríleik Guðföðurmyndanna á áttunda áratugnum. Hún fékk Óskarsverðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki myndarinnar Annie Hall árið 1977, þar sem Woody Allen, þáverandi kærasti hennar lék móthlutverkið, skrifaði handrit og leikstýrði, en myndin var byggð á ævi Keaton.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Í gær
Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar

Mest lesið

Upplifun Viðars að skyndilega hafi verið ákveðið að sniðganga hann – „Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt“
Greindist loks með HIV eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“

Nýlegt

Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Ronaldo bætti enn eitt metið í gær – Fertugur og heldur áfram að skora fyrir Portúgal
Schmeichel hjólar í Manchester United – „Allt of margir sem sjá um að taka ákvarðanir“
„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“
Sennilega refsað fyrir uppákomu í leik við Ísrael
Fókus
Í gær
Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Fókus
Í gær

Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni

Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni
Fókus
Í gær
Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Fókus
Í gær
Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Í gær

Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta

Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Í gær

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Í gær
Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði
Fókus
Í gær

„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“

„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Í gær
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Í gær
Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Fyrir 2 dögum

Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll

Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust

Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Fyrir 2 dögum
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau
Fókus
Fyrir 3 dögum

Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun

Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur