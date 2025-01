Nýjasta vendingin í stóra Hollywood-dramanu – Disney dregið inn í málið út af þessari persónu í Deadpool-myndinni

Það blæs köldu á milli aðalleikara kvikmyndarinnar It Ends With Us þessa dagana. Blake Lively hefur kært mótleikara sinn, Justin Baldoni sem jafnframt er leikstjóri myndarinnar, fyrir kynferðislega áreitni og ófrægingarherferð. Baldoni hefur sjálfur boðað málaferli og sakar Lively um að ljúga í örvæntingafullri tilraun til að bjarga ferli sínum. Nú hefur stórfyrirtækinu Disney verið blandað inn í deilurnar út af kvikmyndinni Deadpool & Wolverine. Eiginmaður Lively, Ryan Reynolds, fer með aðalhlutverkið í myndinni og tók þátt í að skrifa handritið.

Baldoni hefur nú heimtað að Disney geymi öll gögn sem gætu tengst eða sýnt fram á „vísvitandi tilraun til að hæðast að, áreita, ógna Baldoni eða beita hann einelti með persónunni „Nicepool“ og eins öll gögn sem varða tilurð hlutverksins, söguþráðinn þar sem persónunni bregður fyrir og svo framvegis.

Nicepool er útgáfa á ofurhetjunni Deadpool nema úr hliðstæðum veruleika. Þó að þeir séu báðir ofurhetjur, og báðir leiknir af Ryan Reynolds, eru þeir nokkuð ólíkir. Deadpool er afskræmdur og sköllóttur á meðan Nicepool er andlitsfríður með sítt hár. Deadpool er dónalegur, Nicepool er kurteis. Baldoni grunar að Reynolds hafi búið Nicepool til bara til að hæðast að sér og eins bendi persónan til þess að Baldoni hafi ekki gerst sekur um nokkra áreitni. Hvers vegna myndi eiginmaður meints þolanda byggja persónu á meintum geranda?

Nicepool er pirrandi á meðan Deadpool er svalur. Nicepool kemur með óþarfa athugasemdir um aðra persónu, Ladypool, sem var leikin af Lively. Eins sagði Nicepool á einum stað að hann skilgreindi sig sem femínista, en margir telja það vera skot á Baldoni þar sem Lively hefur sagt að Deadpool & Wolverine endurspegli skoðanir hennar á sjálftitluðum góðum mönnum sem nota femínisma sem tól. Nicepool er einnig drepinn með frekar hrottalegum hætti í frekar langdreginni senu þar sem Deadpool notar hann sem mennskan skjöld. Netverjar hafa eins bent á að þó að Ryan Reynolds leiki Nicepool þá kemur fram í kreditlista myndarinnar að persónan sé leikin af Gordon Reynolds. Blake Lively sendir sérstakar þakkir til Gordon Reynolds í kreditlista It Ends With Us. Þó er rétt að taka fram að hjónin hafa lengi verið þekkt fyrir að skjóta hvort á annað opinberlega svo mögulega er Gordon Reynolds með öllu ótengdur Baldoni. Aðrir hafa eins bent á að Nicepool geti allt eins verið vísun til þess að Reynolds er frá Kanada og Kanadabúar eru þekktir fyrir að vera yfirdrifið kurteisir. Þess vegna tali Nicepool með þykkum kanadískum hreim.

Talið er að Baldoni ætli sér að nota Nicepool gegn Lively. Ef hún hefði raunverulega orðið fyrir kynferðislegri áreitni þá hefði hvorki hún né eiginmaður hennar gert grín að því með þessum hætti.