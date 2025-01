Fréttamaður fær á baukinn fyrir tískuútspil sitt í beinni útsendingu

Muir, sem er einn þekktasti fréttamaður ABC, flutti þar fréttir af hinum skelfilegu skógareldum í borginni sem dregið hafa tíu til dauða og gjöreyðilagt heimili mörg þúsund borgarbúa.

Í útsendingunni var Muir klæddur í gulan jakka sem var merktur ABC en í eitt skiptið, þegar hann sneri sér við, sást að hann var búinn að setja þvottaklemmu á bakið – væntanlega til að gera jakkann aðeins þrengri og draga fram lögulegt útlit sitt.

Muir var gagnrýndur töluvert fyrir þetta á samfélagsmiðlum.

„Flottur jakki, félagi. Það er gott að þú lítur vel út með þessa þvottaklemmu á bakinu, á sama tíma og borgin okkar brennur,“ sagði til að mynda sjónvarpsþáttaframleiðandinn Jack Osbourne.

Nú greinir New York Post frá því að stjórnendur ABC séu ekki par hrifnir af uppátæki Muir og taki undir að það hafi verið taktlaust.

Heimildarmenn New York Post bendi þó á að þetta þurfi ekki að koma á óvart og benda til dæmis á Instagram-síðu hans máli sínu til stuðnings. Þar megi finna myndir af kappanum þar sem vöðvarnir sjást greinilega og hann leggi augljóslega mikið upp úr útliti sínu.

„Það er aumkunarvert að sjá hann flexa vöðvunum og pósa. Þetta er eins og blanda af Zoolander og Anchorman. Það er eins og hann gleymi því að hann er andlit ABC News en ekki Abercrombie & Fitch,“ segir einn heimildarmaður.

This make up wearing mofo used clothes pins to pull in the fire jacket he’s wearing as a prop, so he would look snacky for TV.

pic.twitter.com/t9s1Z92iL5

— Cernovich (@Cernovich) January 9, 2025