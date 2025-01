Ásdís Rán um hvernig það hafi verið að vera skotspónn brandara í skaupinu

Ísdrottningin og fyrrverandi forsetaframbjóðandinn Ásdís Rán Gunnarsdóttir hafði gaman af Áramótaskaupinu 2024 og segir að það sé blákaldur íslenskur heiður að vera skotspónn brandara í því.

Það kom eflaust ekki mörgum á óvart að það hafi verið gert grín að forsetakosningunum og forsetaframbjóðendum í skaupinu og segir Ásdís í samtali við DV að hún hafi alls ekki verið hissa.

„Ég bjóst alveg við því og hefði líka veðjað á kyntáknslínuna með Katrínu,“ segir hún.

„Ég hefði frekar verið svekkt ef hún hefði ekki náð í skaupið! En þetta var bara skemmtilegt. Leikkonan var flott, náði IceQueen lúkkinu vel og vel við hæfi að gera smá ljósku brandara úr þessu öllu.“

Ásdís var ánægð með skaupið og segist ekkert hafa kippt sér upp við grínið.

„Ég hef verið tekin fyrir svo oft í skaupinu að ég kippi ekki upp við það, það er bara blákaldur íslenskur heiður frekar en annað,“ segir hún.

„Ég varð ekki fyrir vonbrigðum með skaupið heldur fannst það bara mjög skemmtilegt og ég skellti upp úr oft þannig það skoraði hjá mér.“

Heimakær áramót

Ásdís varði áramótunum heima í Kópavogi með börnunum sínum og kærasta.

Gaf út lífsstílsleiðarvísir

Ásdís gaf út bókina Celebrate You: The Art of Self-Love í október sem er til sölu á Amazon.

„Þetta er falleg vinnubók og lífsstílsleiðarvísir fyrir konur á öllum aldri sem vilja læra að elska sjálfa sig, finna eldmóðinn og takast á við markmið sín á markvissan og skemmtilegan hátt. Frábær bók til að eiga heima og vinna í eftir hentisemi,“ sagði Ásdís á sínum tíma.

