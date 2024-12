Stórstjarnan gerir upp árið í myndbandi og minnist ekki orði á Ben

Söng- og leikkonan Jennifer Lopez fer yfir árið 2024 í áramótaannálsmyndbandi sem hún birti á Instagram á mánudag, og minnist ekki orði á fyrrum eiginmanninn, Ben Affleck. Standa þau í skilnaðarferli, en Lopez sótti formlega um skilnað þann 20. ágúst síðastliðinn.

2024 er yfirskrift annálsins og undir hljómar lag hennar Waiting for Tonight í hljómsveitarútgáfu eftir tónskáldið Archer Marsh.

Áhersla er lögð á nokkur afrek Lopez og stórar stundir frá þessu ári, þar á meðal myndatökur, sviðsframkomur, frumsýningu kvikmyndarinnar Atlas, klippur úr heimildamynd hennar This Is Me… Now: A Love Story (sem er innblásin af ástarsambandi hennar og Affleck) og Met Gala, þar sem hún var meðstjórnandi.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Þó að engar myndir eða myndbönd af Affleck séu með, viðurkennir Lopez að hún hafi lent í erfiðleikum síðasta ár.

„Ég er mjög stolt af því hvernig ég höndla alla hluti. Allt þetta,“ segir hún í viðtali í myndbandinu. Í öðru myndbandi sagði hún: „Í erfiðleikum hef ég lært að leyfa tilfinningunum að ráða bara og sleppa þeim síðan.“

Nokkrar aðrar klippur sýna Lopez með 16 ára tvíburum sínum, Max og Emme, auk 55 ára afmælis hennar sem haldið var með Bridgerton-þema.

„Hvílíkt ferðalag sem þetta ár hefur verið. Mér finnst satt að segja að það besta eigi eftir að koma. Ég get setið hér með hjarta mitt og sál ósnortna og enn finnst ég vera full af ást. Þetta verður betra og það gerir það alltaf. Þetta er fallegt líf á þann hátt.“

Myndbandið endar svo einfaldlega með textaramma: „Sjáumst árið 2025!“