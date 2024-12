Ræddu við einn fremsta lagahöfund heims í íslensku KISS hlaðvarpi – „Ég á íslenska vini sem ég hitti í Grikklandi á hverju sumri“

Hinn heimsfrægi lagahöfundur Desmond Child var í einkaviðtali í sérstökum jólaþætti íslenska hlaðvarpsins KISS Army Iceland Podcast.

„Ég hef aldrei komið til Íslands, en ég á íslenska vini sem ég hitti í Grikklandi á hverju sumri,“ sagði Child í viðtalinu. Á hann þar við hjónin Egil Helgason og Sigurveigu Káradóttur og son þeirra, píanistann Kára Egilsson sem dvelja ár hvert á grísku eyjunni Folendragos líkt og fjölskylda Child. „Við elskum Ísland og fjölskyldur okkar eru mjög nánar. Börnin okkar spiluðu saman þegar þau voru lítil.“

Samdi fyrir Bon Jovi og Ricky Martin

Desmond Child, sem er orðinn 71 árs gamall, er einn fremsti lagahöfundur samtímans. Hann er í frægðarhöll lagahöfunda og er aðallega þekktur fyrir að starfa með öðrum listamönnum.

Á meðal risasmella sem Child hefur samið eru „I Was Made for Loving You“ með KISS, „Livin´on a Prayer“ með Bon Jovi, „Poison“ með Alice Cooper, „Dude (Looks Like a Lady) með Aerosmith og „Livin´Da Vida Loca“ með Ricky Martin.

Þátturinn hlaðvarpsins, sem eins og nafnið gefur til kynna einblínir á hina rómuðu rokkhljómsveit KISS, var númer 94 í röðinni og kom út á aðfangadag. Honum er stjórnað af Atla Hergeirssyni og Páli Jakobi Líndal. En hinn fyrrnefndi er forseti aðdáendaklúbbs KISS á Íslandi.

Á gott líf vegna stærsta smells KISS

Spurðu þeir Child meðal annars að því hvenær hann ætlaði loksins að koma til Íslands. Barst Child undan því.

„Alltaf þegar ég athuga hitastigið þar þá hljómar það allt of kalt. Ég er lítill og horaður maður. Ég er ekki að leita að meiri kulda en er hér nú þegar,“ sagði hann, talandi frá New York borg.

Í viðtalinu er Child meðal annars spurður út í lagið „I Was Made for Loving You“ og hvernig honum líði með að það sé stærsti smellur hljómsveitarinnar KISS frá upphafi. „Mér líður vel með það, það hefur orsakað að ég á mjög gott líf.“

Viðtalið í heild sinni má heyra á Spotify síðu KISS Army Iceland Podcast.