Króli og Birta trúlofuð

Kristinn Óli Haraldsson, Króli, leikari og tónlistarmaður, og Birta Ásmundsdóttir, dansari og danshöfundur, trúlofuðu sig á aðfangadag.

„Unnusti og unnusta. 24.12.24,“ segir parið í færslu á Instagram. Parið fagnaði fimm ára sambandsafmæli í sumar.

Kristinn Óli fór sem barn með hlutverk í kvikmyndinni Bjarnfreðarson (2009) og tók þátt í uppsetningu Þjóðleikhússins á sýningunum Óvitar (2013) og Fjalla-Eyvindur og Halla (2015). Hann var landsþekktur árið 2017 þegar hann gaf hann út lagið B.O.B.A, með félaga sínum JóaPé. Kristinn Óli hefur gefið út fimm plötur síðan árið 2017 og átti þar á meðal mest seldu plötu ársins 2018. Hann hefur fimm sinnum hlotið Hlustendaverðlaunin og fjórum sinnum fengið Íslensku tónlistarverðlaunin og bæði samdi og flutti lokalag áramótaskaupsins árið 2018. Kristinn Óli hefur verið öflugur bæði á tónlistar- og leiksviðinu. Nú síðast lék hann í Litlu hryllingsbúðinni hjá Leikfélagi Akureyrar.

Birta frumsýndi sólóverkið When a duck turns 18 a boy will eat her á Reykjavík Dance Festival í nóvember. Í verkinu rannsakar hún mörk kvenleika og andarleika.