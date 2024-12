Segir tilboðsstríð í Hollywood vegna kynlífsmyndbanda Diddy

Leikarinn Daniel Baldwin heldur því fram að Hollywood-stjörnur taki nú þátt í tilboðsstríðum til að koma í veg fyrir að afrit af kynlífsupptökum sem teknar voru í alræmdum partýum tónlistarmannsins Sean Diddy Combs lendi í röngum höndum.

Baldwin kom fram í PBD hlaðvarpinu og sagði „Hann er með myndbönd af veislunum. Ég hef heyrt frá vinum mínum sem eru lögfræðingar að það er tilboðsstríð í gangi núna. Lögfræðingarnir hækka boðið, því ef þetta er viðskiptavinur þinn og frægur leikari og þú vilt ekki að hans nafn komi upp, þá er staðan svona; þetta er verðið og þeir eru bara að selja upptökurnar til þeirra einstaklinga sem eru í þeim. Þetta er það sem ég heyri, þessi myndbönd eru til sölu.“

Actor Daniel Baldwin (brother of Alec) makes an extraordinary claim that Diddy ‘freak off’ sex tapes are being peddled around Hollywood, sparking a „bidding war“ as celebrities in the tapes try to buy them up to save their own skins. Full report here: https://t.co/Fjcehb8WfT pic.twitter.com/TE27gqvImQ

