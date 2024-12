Stór breyting á söngvaranum – Hefur misst 54 kíló og er hvergi nær hættur

Tónlistarmaðurinn Jelly Roll er búinn að missa 54 kíló og er hvergi nær hættur. Hann hefur sett sér markmið að vera framan á tímaritinu Men‘s Health fyrir mars árið 2026.

Söngvarinn greindi frá því í nóvember að hann væri á þyngdartapsvegferð og væri búinn að missa 54 kíló.

Jelly Roll heitir réttu nafni Jason Bradley DeFord og hefur gefið út fjölda vinsælla laga, eins og Wild Ones ásamt Jessie Murph og Somebody Save Me með Eminem.

„Ég ákvað að deila þessu með fólki af ástæðu, ég vil vera hreinskilinn um það erfiða sem ég geng í gegnum. Það sem ég vill að fólk viti og sjái, er að ég komst ekki á þann stað sem ég er í dag vegna þyngdar minnar, heldur þrátt fyrir þyngd mína. Mér tókst einhvern veginn að njóta árangurs, verandi 250 kíló, það er sturlað,“ segir tónlistarmaðurinn.