Ófær um að brosa eftir of mikið bótox

Bandaríska tónlistarkonan Meghan Trainor segist ófær um að brosa vegna of mikils bótox.

„Ég fékk of mikið af botox og ég þarf hjálp!“ viðurkenndi tónlistarkonan í nýlegum þætti af Workin’ on It hlaðvarpinu sem hún heldur úti ásamt bróður sínum Ryan Trainor og eiginmanni Daryl Sabara.

„Ég klúðraði þessu! Ég hef fengið bótox nokkrum sinnum bara á enninu,“ sagði Trainor og útskýrði að hún ákvað að gera tilraunir á öðru svæði á andlitinu.

Trainor sem eru þrítug sagði að hún hafi verið sannfærð um að fá sér „varaflip (e. lipflip)“ til að láta efri vörina líta fyllri út.

„Ég með mínar litlu varir, en einhver sannfærði mig um að ég gæri fengið fallega „flip“ á efri vörina og ég gæti fengið slíkt í fyrsta skipti á ævinni. Það var ekki satt,“ sagði hún.

„Ég get ekki brosað lengur. Sjáðu, þetta er það mesta sem ég get brosað. Það er sárt fyrir mig að brosa, bara að reyna það.“

Í þættinum segist Trainor ætla í brjóstastækkun nú þegar sonur hennar, Barry sem er ársgamall, er hættur á brjósti. „Ég hef grennst nokkuð og ég er með lafandi sekki sem brjóst.“

Trainor segir að undirbúningur fyrir tónleikaferðalag sem framundan er hafi átt sinn þátt í að hún vill í aðgerð. „Ég er að máta öll þessi frábæru föt fyrir tónleikaferðalagið og fyrir sýningar sem eru framundan, og þá þarf ég að vera í brjóstahaldara sem styðja mest við og það gæti eyðilagt búninginn. Ég hef alltaf grínast með og sagt í mörg ár: „Ég get ekki beðið þangað til ég get farið í brjóstastækkun!“ Ég hef viljað þetta allt mitt líf.“