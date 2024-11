Drottning hrekkjavökunnar afhjúpar svakalegasta búninginn til þessa

Ofurfyrirsætan Heidi Klum er hrekkjavökudrottning Hollywood.

Á hverri hrekkjavökunni á fætur annarri leggur hún sig alla fram um að töfra fram svakalega búninga og virðist toppa sig hvert ár.

Árið 2022 var hún ormur.

Í fyrra var hún stórkostlegur páfugl og eiginmaður hennar, Tom Kaulitz, var egg.

Afhjúpaði búninginn

Í ár voru hjónin geimveran E.T. úr samnefndri kvikmynd: E.T. the Extra-Terrestrial.

Drottning hrekkjavökunnar

Hrekkjavakan er vinsæl hátíð í Bandaríkjunum sem á rætur sínar að rekja til Kelta, en þá voru færðar þakkir fyrir uppskeru sumarsins og boðuð koma vetrarins. Hátíðin kom til Bandaríkjanna með Írum og Skotum á nítjándu öld.

Þó að hátíðin gangi að miklu leyti út á að börn klæði sig í búninga og gangi í hús að sníkja sælgæti, þá er hátíðin engu síðri fyrir fullorðna sem ganga mislangt í búningavali og skella sér á djammið.

Ofurfyrirsætan Heidi Klum er mikill aðdáandi hrekkjavökunnar og hefur lagt mikið í búningavalið síðastliðin tuttugu ár. Hún hefur meðal annars klætt sig upp sem Lady Godiva, Betty Boop, Dominatrix, norn, vampíra, gyllt gyðja, forboðinn ávöxtur og kisa. En eins og Heidi Klum er búningurinn ekki fullkomnaður án heljarinnar veislu og heldur hún risa partí árlega.

Búningarnir í gegnum árin

2019

Það tók tíu klukkustundir fyrir Heidi að koma sér í þennan búning og leyfði hún aðdáendum sínum að fylgjast með ferlinu. Hún og eiginmaður hennar, Tom Kaulitz, voru í stíl. Heidi var geimvera og Tom blóðugur geimfari.

2018

Árið 2018 var ofurfyrirsætan Fiona úr vinsælu teiknimyndinni „Shrek“. Eiginmaður hennar var auðvitað Shrek sjálfur og er óhætt að segja að þau gjörsamlega slógu í gegn þetta árið.

2016

Heidi Klum var hún sjálf árið 2016, en að sjálfsögðu gerði hún fleira. Hún fékk til liðs við sig fimm aðrar konur sem voru gerðar að tvíförum hennar.

2015

Ofurfyrirsætan var hreint út sagt mögnuð sem Jessica Rabbit úr myndinni „Who Framed Roger Rabbit?“ árið 2015.

2011

Árið 2011 hélt hún tvö partí og auðvitað kom ekki til greina að mæta í sama búningi í þau bæði, þannig að api úr kvikmyndinni „Planet of the Apes“ og mannslíkaminn, voru gervin það árið.

2008

Árið 2008 var Kali, gyðja tíma, dauða og umbreytinga, búningurinn sem varð fyrir valinu. Það er óhætt að segja að hún hafi vakið athygli í þessum rosalega búningi.

2002

Það verður að segjast að búningarnir frá seinni áratugnum séu betri og meira krassandi heldur en búningarnir frá 2000 til 2010. En árið 2002 var Heidi Klum alveg mögnuð í gervi Betty Boop.