Britney Spears brenndi af sér hár, augnhár og augabrúnir í „mjög slæmu“ brunaslysi

Söngkonan rifjaði upp atvikið á samfélagsmiðlum í gær.

„Ég var inni í herbergi og kveikti eld í eldstæðinu mínu og allt í einu sprakk eldurinn framan í mig,“ sagði hún.

„Þetta hefur gerst áður, þannig ég var hætt að kveikja sjálf eld og fæ venjulega öryggisverðina mína til að gera það. En í þetta skipti þá fleygði ég bara öllu í eldstæðið og það sprakk framan í mig og það brenndi af öll augnhárin mín og augabrúnirnar. Og sjáið þessi litlu hár hérna, þennan litla topp sem ég er með? Þetta gerðist fyrir sex mánuðum, hárið mitt fuðraði upp.“

Britney sagðist hafa verið mjög verkjuð. „Ég gat ekki vakið manneskjuna sem var með mér og ég hélt að ég þyrfti að fara á bráðamóttökuna því mér leið eins og andlitið mitt stæði í ljósum logum.“

Hún sagði að henni hafi verið illt í sex til sjö klukkutíma en hafi síðan tekist að lina verkina.

„Ég tók loksins þrjár Tylenol töflur, sem er mjög mikið mál fyrir mig. Það er eins og fokking Vicodin eða eitthvað. En ég tók þrjár og gat loksins sofnað.“

Söngkonan greindi ekki frá því hvort hún hafi endað með að fara til læknis en sagði að þetta hafi verið „mjög slæmt, en ég er góð núna. Svona lagað gerist.“

