Emilio Santoro sigraði í Graceland

Söngvarinn Emilio Santoro sigraði The Ultimate Elvis Tribute Artist Contest sem haldið var á Graceland-búgarðinum, heimili konungs rokksins í Memphis Tennessee, um helgina. Viðburðurinn í Graceland er bæði sá eftirsóttasti og sá eini sem Elvis Presley Enterprises leggur blessun sína yfir og dregur því að alla bestu Elvis-flytjendur heimsins.

Santoro er á leið til Íslands en hann mun stíga á svið í Eldborgarsal Hörpu þann 20. september og skemmta íslenskum Elvis aðdáendum. Kappinn mætir því í toppformi til Íslands frá Graceland með sína margverðlaunuðu sýningu Emilio Santoro sem Elvis og aðeins þetta eina kvöld. Santoro treður upp með níu manna bandi, The Creoles, og túlkar Elvis á yngri árum á magnaðan hátt í mörgum af stærstu rokksmellum sögunnar: Jailhouse Rock, Devil in Disguise, Can’t Help Falling in Love, Hound Dog, Always on My Mind og fleirum.

„Ég er mjög spenntur að koma til Íslands í fyrsta sinn og skemmta í Hörpu,“ segir hinn 21 árs gamli Santoro. Hann kom fyrst fram í Bandaríkjunum í Memphis, heimaborg Elvis, þegar hann var 17 ára. Þar sigraði hann í Images of the King sem er heimsmeistaramót áhugamanna í hlutverki Elvis, áður en hann vann tvo eftirsótta Elvis-titla í Bretlandi sama ár. Hann hefur einnig heillað áhorfendur upp úr skónum í úrslitum America’s Got Talent árið 2022.