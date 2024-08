Hollywood-leikari ákærður fyrir raðnauðganir – Sagður hafa beitt hrottalegu ofbeldi til að ná vilja sínum fram

Hollywood-leikarinn Gabriel Olds var handtekinn á miðvikudaginn og ákærður ítrekuð kynferðisbrot í sjö ákæruliðum. Lögregla leitar nú mögulegra vitna og kannar hvort að þolendur séu fleiri. Elstu brotin sem ákært er fyrir eru sögð hafa átt sér stað fyrir rúmum áratug. Handtökuskipun var gefin út í júlí eftir að 41 árs kona kærði hann fyrir að hafa nauðgað sér á heimili hennar. Eftir að kæran barst lögreglu stigu tvær konur til viðbótar fram og sökuðu Olds um nauðganir.

Ákæruliðirnir varða nauðgun, nauðgun meðvitundarlausrar manneskju, nauðgun um endaþarm, tilraun til nauðgunar og ofbeldi í nánu sambandi.

Olds hefur leikið smærri hlutverk í mörgum þekktum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum, nú nýlega lék hann í Óskarsverðlaunamyndinni The Eyes of Tammy Faye og svo hefur hann leikið í þáttunum Jag, CSI, Six Feet Under og fleirum.

Lögregla segir að Olds hafi notað frægð sína og völd til að táldraga konur og vekja með þeim falska öryggiskennd. Síðan hafi hann gerst ofbeldisfullur. Allar konurnar sem hafi kært leikarann hafi lýst brotunum með sambærilegum hætti.

„Við heyrðum sömu söguna aftur og aftur, “ segir rannsóknarlögreglumaðurinn Brent Hopkins sem starfar hjá kynferðisbrotadeildinni í New York. „Til að byrja með var Olds heillandi en svo sneri hann sér að hrottafengnu ofbeldi til að fremja þessar nauðganir. Sumir þolendanna þjáðust í þögninni árum saman áður en þær fundu styrkinn til að stíga fram. Nú er búið að fjarlægja hann af götunum og við viljum tryggja að rödd allra þolenda fái að heyrast í þessu máli.“

Lögregla segist nú ræða við tvo mögulega þolendur til viðbótar sem greina frá kynferðisbrotum sem þó eru vægari heldur í tilviki þeirra þriggja kvenna sem þegar hafa kært meint brot leikarans gegn sér. Lögreglu grunar að þolendur séu enn fleiri og líklega í fleiri ríkjum Bandaríkjanna þar sem leikarinn ferðaðist mikið. Lögregla hefur því biðlað til almennings og hvetur þolendur og vitni til að gefa sig fram.