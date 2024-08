Forsprakki Foo Fighters dissar Swift – Neitaði að svara fyrir skotið

Forsprakki Foo Fighters, Dave Grohl, dissaði tónlistarkonuna Taylor Swift fyrir mánuði síðan. Aðspurður um atvikið í gær, fimmtudag, þagði Grohl hins vegar þunnu hljóði.

„Margir telja að fullyrðingar þínar um að Taylor syngi ekki „læf“ séu ósanngjarnar,“ skaut blaðamaður TMZ að Grohl þegar hann gekk að bíl sínum í Los Angeles. „Af hverju heldurðu að hún spili ekki „læf“?“

Grohl rak einfaldlega upp stór augu áður en hann settist í farþegasætið þegar blaðamaðurinn gaf honum tækifæri til að skýra orð sín.

Grohl komst í fréttirnar í júní þegar hann gaf í skyn að Swift syngi ekki í beinni útsendingu á metsölutúrnum sínum Eras Tour.

„Þetta er Errors-túrinn minn, hvað með það?“ (e. This is my Errors Tour, how about that?) sagði hann við tónleikagesti í Manchester á Englandi. „Það er vegna þess að við spilum í beinni.“

Ummælin lét Grohl falla degi eftir að hljómsveitarfélagi hans Pat Smear fór á tónleika Swift Wembley leikvanginum í London.

Swifties, eins og aðdáendur Swift kalla sig, voru ekki hressir með ummæli Grohl.

„Virðing mín fyrir Dave Grohl hefur bara hrunið!“ skrifaði einn þeirra á Twitter, svo dæmi sé tekið.

Svo virtist sem Swift svaraði Grohl degi síðar þar sem hún lagði áherslu á að áhorfendur hrósuðu hljómsveitinni hennar.

„Hver ​​og einn af hljómsveitarmeðlimum mínum, hver og einn úr hópnum okkar, hljómsveitin mín sem ætlar að spila fyrir þig „læf“ í þrjá og hálfan tíma í kvöld, þeir eiga þetta svo mikið skilið,“ sagði hún. „Og það eiga allir meðsöngvarar mínir líka. Og þú gafst okkur svo rausnarlega mikið hrós, við munum aldrei gleyma því.“

„Every one of my band members, every single one of our crew, my band who's gonna be playing live for you for 3.5 hours tonight, they deserve this so much. And so does every one…"

Svo virðist sem orð Grohl eigi ekki við rök að styðjast því Swift hefur margoft sýnt að hún syngur „læf“ með því að kafna næstum á flugum, ruglast á söngtextum og fleira.

Í desember 2023 sagði hún að hluti af undirbúningnum fyrir tónleikatúrinn hefði falist í hlaupum á hlaupabretti meðan hún söng allan lagalista tónleikanna.

„Hratt fyrir hröð lög og skokk eða hröð göngu fyrir hæg lög,“ sagði hún við tímaritið Time.

Að auki æfði Swift í Dogpound líkamsræktarstöðinni og tók þriggja mánaða danskennslu.

„Ég vildi fá dansinn í vöðvaminnið. Ég vildi vera svo ofæfð að ég gæti verið kjánaleg við aðdáendurna og ekki misst hugsunina,“ sagði hún áður en hún viðurkenndi að það „að læra dans sé ekki hennar sterkasta hlið.“

Spurning er hvort Grohl hafi móðgað Swift nægilega til að fjallað verði um hann undir rós í lagi hennar í framtíðinni, eða hvort þetta sé setning sem fljótlega gleymist. Swifties geta þó verið langrækir fyrir sína konu.