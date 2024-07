„Hawk Tuah“ stelpan segir að karlmenn séu bara á höttunum eftir einu þegar þeir senda henni skilaboð

Áhrifavaldinum Haliey Welch skaut nýlega upp á stjörnuhimininn eftir að viðtal birtist við hana á TikTok.

Hún hafði verið á rölti þegar hún var stöðvuð fyrir þetta óvænta viðtal og var spurð hvaða útspil í svefnherberginu geti fengið karlmann til að missa sig. Svarið hennar er nú þegar orðið ódauðlegt.

„Þú þarft að gefa þeim þetta „hawk tuah“ og hrækja á vininn þeirra,“ sagði Haliey af sannfæringu og skráði sig í sögubækur internetfrægðar. Hawk tuah vísar til hljóðsins sem fólk gefur frá sér þegar það hrækir af innlifun, en Haliey heldur því fram að það hreinlega trylli karlmann þegar hrækt er að getnaðarlim þeirra í munnmökum.

Hún er nú komin með umboðsmann og ætlar svo sannarlega að nýta sér þessa óvæntu frægð. Miðillinn TMZ tók hana tali á flugvellinum í New York og spurði hvort hún sé farin að fá skilaboð frá karlmönnum sem vilja bjóða henni á stefnumót. Hún segist vissulega fá skilaboð en karlmenn séu þó ekki á höttunum eftir stefnumóti heldur vilja þeir fá að kaupa myndir, og ekki hvernig myndir sem er heldur myndir af fótum hennar. Því miður þurfa mennirnir að bíta í það súra epli að Haliey hefur engan áhuga á að gera fætur sína að féþúfu.

Hawk Tuah – The original interview that started it all pic.twitter.com/QiDfnmXjye

— The Postman (@officalpostman) June 22, 2024