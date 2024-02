Risadagur framundan hjá J. Lo – „Ég hef ekki verið svona kvíðin, spennt og hrædd í mörg ár“

Föstudagurinn 16. febrúar verður stór dagur hjá söngkonunni, leikkonunni og athafnakonunni Jennifer Lopez, en þá kemur plata hennar This Is Me…Now út og sama dag kemur kvikmyndin This Is Me…Now: A Love Story á Amazon Prime. Heimildarmynd og tónleikaferðalag fylgir í kjölfarið.

„Ég hef ekki verið svona kvíðin, spennt og hrædd mörg ár!! Sagan af ferðalaginu frá This Is Me…Then til This Is Me…Now er það persónulegasta sem ég hef gert. Tónlistarupplifunin heldur áfram 16. febrúar þegar This Is Me…Now platan kemur út og This Is Me…Now: A Love Story, kvikmyndin kemur á Amazon Prime Video.

Ég get ekki beðið eftir að þú upplifir! Ástarkveðjur Jennifer,“ skrifar söngkonan til aðdáenda sinna.

13 lög eru á plötunni sem er níunda stúdíóplata Lopez og kom fyrsta lagið Can´t Get Enough út 10. janúar.

Kvikmyndin, sem skrifuð er af Lopez, eiginmanni hennar Ben Affleck, Chris Schafer og Dave Meyers sem einnig er leikstjóri, er tónlistarmynd sem setur lög plötunnar í mynd og lýsir um leið ferðalagi Lopez í leit hennar að ástinni og ástarsambandi hennar og Affleck. Nokkrar umsagnir eru komnar inn á Rotten Tomatoes og fær myndin þar 86% í einkunn.

Fjöldi þekktra leikara og dansara koma fram í kvikmyndinni, eins og Ben Affleck, Sofia Vergara, Jane Fonda, söngvarinn Post Malone og dansarinn Derek Hough.

Heimildarmyndin The Greatest Love Story Never Told, sem fjallar um það sem gerðist bak við tjöldin kemur út 27. febrúar og er hún byggð á bréfum Affleck til Lopez og fjallar um gerð myndarinnar og heimildamyndarinnar.

Lopez toppaði sig svo með því að senda aðdáendum sínum skilaboð í dag að þann 20. febrúar mun miðasala hefjast á tónleikaferðalag hennar um Bandaríkin, This Is Me….Now: The Tour.