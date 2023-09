Friends þátturinn sem var breytt vegna 9/11 hryðjuverkaárásanna

Friends aðdáendur muna eftir þættinum þar sem hin nýgiftu Chandler og Monica Bing rjúka af stað í brúðkaupsferðina, upphaflega átti þátturinn þó að vera allt öðruvísi en sá sem sýndur var.

Í þættinum The One Where Rachel Tells Ross sjáum við Chandler (leikinn af Matthew Perry) og Monicu (leikin af Courteney Cox) á flugvellinum tilbúin að fara um borð í flugvélina. Þau verða afbrýðisöm út í ástríðufullt par sem er fyrir framan þau í biðröðinni, en parið er uppfært á fyrsta farrými þegar í ljós kemur að þau eru einnig í brúðkaupsferð.

Monica reynir að fá sömu þjónustu fyrir hana og Chandler, en það er ekkert pláss fyrir þau á fyrsta farrými, sem Monica verður pirruð yfir, en nær að hefna sín með því að stela nokkrum appelsínu. Síðar kemur í ljós að parið er á sama hóteli og Monica og Chandler og fær einnig uppfærslu á herberginu sínu.

Það sem áhorfendur fengu ekki að sjá á sínum tíma voru atriði tekin á flugvellinum, en upphaflega átti að sýna meira frá veru Monicu og Chandler á vellinum. Atriðin sem voru ekki sýnd komu síðar fram í dagsljósið. Í einu atriðanna má sjá Chandler segja sprengjubrandara þar sem hann stendur við hliðina á viðvörunarskilti sem segir alríkislög banna brandara um flugrán og sprengjur. Eftir að hafa séð viðvörunina sagði Chandler við einn öryggisvarðanna: „Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af mér frú, ég tek sprengjurnar mínar mjög alvarlega.“

Chandler er þá tekinn af flugvallarvörðum og settur inn í herbergi til yfirheyrslu. Chandler segir sjálfum sér til varnar: „Ætti ekki í alvörunni að standa „engar sprengjur“ á skiltinu? Ég meina, er það ekki gaurinn sem við þurfum virkilega að hafa áhyggjur af hérna? Gaurinn með sprengjurnar?

Þessar senur úr áttundu þáttaröð Friends áttu að fara í sýningu árið 2001, sama ár og árásirnar á tvíburaturnana voru gerðar, 11. september. Framleiðendur þáttanna töldu því best að taka út senurnar þar sem minnst er á sprengjur á vellinum og taka upp nýjar senur.

Þátturinn með senunum kom síðar fram í dagsljósið eins og áður sagði og í upphafi fá áhorfendur skilaboð frá framleiðendum. Þar segir: „Eftirfarandi senum var eytt úr þættinum When Rachel Tells Ross og eru sýndar hér í fyrsta skipti. Sagan fól upphaflega í sér að Chandler grínaðist með öryggisgæslu á flugvellinum og átti þátturinn að fara í loftið tveimur vikum eftir atburðina 11. september 2001. Í ljósi þessa ákváðum við að breyta upprunalegu sögunni. Sem hluti af sögu Friends þáttanna vonumst við til þess að nú sé hægt að skoða atriðin í þeim anda sem upphaflega var ætlað.“

Talið er að þessar eyddu senur hafi verið fáanlegar á breskri útgáfu af Friends DVD diskunum árið 2004. Myndbandinu var deilt á YouTube árið 2007 og var framleiðendum hrósað fyrir ákvörðun þeirra þar sem hræðilegt hefði verið að sýna þessar senur árið 2001.