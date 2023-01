Selena Gomez slær sér upp með tónlistarmanni – Viku eftir alræmdu trekantasöguna

Drew er meðlimur hljómsveitarinnar The Chainsmokers, en hann, ásamt hinum meðlimi hljómsveitarinnar, komst í fréttirnar í síðustu viku.

Þeir sögðu frá því í hlaðvarpsþættinum Call Her Daddy að þeir hafa oft farið í trekant með aðdáendum. Játning þeirra vakti mikla athygli, sérstaklega þar sem margir héldu að þeir væru bræður, sem þeir eru ekki.

Nú er Drew aftur í fréttum en í þetta sinn fyrir að vera að stinga saman nefjum með stórstjörnunni Selenu Gomez.

Erlendir miðlar greina frá því að parið hefur verið að verja tíma saman undanfarið. Þau fóru meðal annars í keilu á sunnudaginn og birti Page Six myndir af stefnumótinu.

See first photos of new couple Selena Gomez and Drew Taggart on bowling date https://t.co/DyIH72qXkQ pic.twitter.com/JhWHgyf7ME

— Page Six (@PageSix) January 18, 2023