Taylor Swift lætur einn nýjasta Íslendinginn fá það óþvegið

Taylor Swift lætur tónlistarmanninn Damon Albarn heyra það eftir að hann hélt því fram í nýlegu viðtali að hún semdi lögin sín ekki sjálf.

Damon, 53 ára, er söngvari vinsælu hljómsveitanna Gorillaz og Blur. Hann fékk íslenskan ríkisborgararétt fyrir ári síðan og býr í Grafarvoginum.

Söngvarinn sakaði Taylor um að semja ekki eigin lög í viðtali hjá Los Angeles Times. Hann sagði að það „telst ekki með“ þegar hún semur lögin sín með einhverjum öðrum (e. co-writing).

Taylor skaut föstum skotum til baka á Twitter í gærkvöldi. „Ég var mikill aðdáandi þinn þar til ég sá þetta. Ég sem ÖLL lögin mín. Þetta er kolrangt og svo eyðileggjandi. Þér þarf ekki að líka við lögin mín en það er virkilega ruglað að reyna að draga verk mín í efa.“

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022