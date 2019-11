Lína Birgitta raðar fyrrverandi mökum frá þeim leiðinlegasta til þess skemmtilegasta

View this post on Instagram

Samfélagsmiðlastjarnan, fyrirtækjarekandinn og þáttastjórnandi Tinder Laugarinnar. Lína Birgitta er næst í stólinn hjá Agli Ploder í Burning Questions. Hún svarar nokkrum klassískum spurningum, nokkrum nýjum og spurningar frá áhorfendum á sínum stað! Burning Questions er í boði Fanta og Kvikk – On the Go