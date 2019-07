Dóri og Bubbi í áfalli: „Ég bara fékk sting í magann“

Halldór Halldórsson dramatúrgur, betur þekktur sem Dóri DNA, segist í áfalli eftir að hafa horft á MMA bardaga í nótt. Myndband af þeim bardaga má sjá hér fyrir neðan en Jorge Masvidal rotaði andstæðing sinn, Ben Askren, á mettíma eða um fimm sekúndum.

Dóri segir á Twitter að honum hafi þótt þetta ógeðslegt. „Í fyrsta skipti fannst mér MMA ógeðslegt í nótt. Ekki að ég vilji banna það eða skammast í fólki sem hefur gaman af því. Ég bara fékk sting í magann þegar ég sá Ben Askren algjörlega útúr heiminum fá tvö bylmingshögg til viðbótar í smettið,“ skrifar Dóri.

Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens er líkt og Dóri áhugamaður um MMA. Hann segist sammála Dóra. „Ég er á sama stað,“ skrifar Bubbi í athugasemd.

Jorge Masvidal with the quickest KO in UFC history in just 5 seconds! 💥

pic.twitter.com/cASAca6OKy

— AmericanGambler #PlayLegal (@makeUSbetagain) July 7, 2019