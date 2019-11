Stjórnmálamaður virðist prumpa í beinni útsendingu – Sjáðu myndbandið

Bandaríski stjórnmálamaðurinn Eric Swalwell var í viðtali í beinni útsendingu þegar hann virtist hleypa út háværu prumpi. Demókratinn var í viðtali hjá Hardball á MSNBC. Hann var að tala um að það ætti að kæra Donald Trump Bandaríkjaforseta þegar meinta prumpið átti sér stað.

Horfðu á myndbandið hér að neðan.

Myndbandið hefur farið eins og eldur í sinu um netheima með myllumerkinu #Fartgate. Fjöldi fólks hefur gert óstjórnlega mikið grín að honum.

[November 18, 2029]

Kid: Dad – when did our country become so united and started actually working together again?

Me: Ten years ago a man named Eric Swalwell ripped a fart so amazing on TV that both parties got together to post memes, literally transcending politics. #fartgate

— Josh Jordan (@NumbersMuncher) November 19, 2019