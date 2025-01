Ætla sér að hafna öllum tilboðum Arsenal

Aston Villa ætlar sér að hafna öðrum tilboðum frá Arsenal í Ollie Watkins, ef þau berast.

Villa hafnaði í gær 60 milljóna punda tilboði Arsenal. Búast má við öðru tilboði frá Skyttunum en Villa hefur engan áhuga á því að selja.

Arsenal bráðvantar framherja, en liðið reynir að hanga í toppliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Watkins er 29 ára gamall og hefur verið hjá Villa síðan 2020. Hann er með 10 mörk í 23 leikjum í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.

Villa er að selja Jhon Duran til Al-Nassr í Sádi-Arabíu á um 70 milljónir punda, sem gerir það ólíklegra að félagið losi Watkins líka.

