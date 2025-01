Fær lítið að spila hjá City og gæti verið á leið til Þýskalands

Bayer Leverkusen er að reyna að fá James McAtee frá Manchester City.

McAtee hefur ekki verið í stóru hlutverki hjá City á þessari leiktíð, en hann hafði verið á láni hjá Sheffield United undanfarin tvö ár.

Þýskalandsmeistarar Leverkusen eru nú að reyna að fá McAtee á láni út leiktíðina með kaupmöguleika í sumar.

Pep Guardiola og þeir sem stjórna hjá City eru hikandi við að losa McAtee þar sem þeir telja hann geta unnið sig inn í liðið á Etihad.

🚨⚫️🔴 EXCL: Bayer Leverkusen have approached Man City to sign James McAtee.

Loan + option offered to City; Xabi Alonso, huge fan as he’s 1st choice to replace injured Terrier.

❗️ Man City and Pep Guardiola are reluctant to let him go as feel he can become a regular starter. pic.twitter.com/Z610Z5D5JX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025