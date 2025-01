Allt klappað og klárt fyrir skipti Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia er á barmi þess að ganga í raðir Paris Saint-Germain. Félag hans, Napoli, og PSG hafa náð munnlegu samkomulagi um skipti hans.

Kvaratskhelia hefur lengi verið orðaður frá Napoli eftir frammistöður sínar á Ítalíu og fer nú til Parísar.

PSG greiðir 70 milljónir evra og gæti upphæðin hækkað síðar meir. Þá skrifar Georgíumaðurinn undir fimm ára samning.

Aðeins á eftir að ganga frá formsatriðum áður en skiptin ganga endanlega í gegn.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025