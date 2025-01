Frábær tíðindi frá Manchester

Amad Diallo mun á morgun framlengja samning sinn við Manchester United.

Þetta eru frábærar fréttir fyrir stuðningsmenn liðsins, en Amad hefur verið einn af ljósu punktunum á þessari leiktíð.

Núgildandi samningur hans rennur út eftir þessa leiktíð en með nýjum samningi verður kantmaðurinn samningsbundinn United til 2030.

Amad gekk í raðir United frá Atalanta árið 2021 en hefur síðan farið á lán til bæði Rangers og Sunderland.

Áhugi var frá öðrum liðum en það var alltaf í forgangi hjá Amad að endurnýja samning sinn á Old Trafford.

