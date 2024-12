Keypti þjónustu vændiskonu og hefði getað komist upp með það – Gerði hins vegar þessi mistök

Það er hiti á nattspyrnugoðsögninni Wayne Rooney þessa dagana, en hann er í brekku sem þjálfari Plymouth í ensku B-deildinni. Stuðningsmenn eru til að mynda þó nokkrir orðnir pirraðir á honum.

Það er því upplagt að rifja upp nokkrar af helstu fréttum af Rooney utan vallar í gegnum tíðina, en kappinn hefur oft komið sér í ensku blöðin fyrir misgáfulega hluti.

Rooney hefur átt ansi stormasamt líf. Kappinn átti stórkostlegan feril með Manchester United eftir að hafa slegið í gegn með Everton sem unglingur. Hann stal þó gjarnan fyrirsögnunum fyrir athæfi sín utan vallar.

Twitter-aðgangurinn vinsæli The Upshot tók saman nokkrar ótrúlegar sögur af lífi Rooney og eru þær hér rifjaðar upp.

Rooney keypti sér gjarnan þjónustu vændiskvenna þrátt fyrir að eiga í sambandi við eiginkonu sína Coleen. Þau hafa verið saman í meira en 20 ár og gift síðan 2008.

Árið 2004 hafði Rooney keypt sér þjónustu vændiskonu fyrri 140 pund. Hann hefði getað komist um með það án þess að neinn kæmist að því. Hann skildi hins vegar eftir miða sem á stóð: „Til Charlotte. Ég svaf hjá þér 28. desember. Sendi ást mína, Wayne Rooney.“

Í verkefni með Englandi 2009 hrekktu þeir Rooney og Jermaine Defoe liðsfélaga sinn Carlton Cole. Þeir gáfu honum það sem Cole hélt að væri vítamíntafla. Það reyndist hins vegar vera viagra. „Ég var með þrjá fætur,“ sagði Cole þegar hann rifjaði atvikið upp síðar.

Árið 2015 var Rooney ölvaður með fyrrum liðsfélaga sínum Phil Bardsley. Þeir fóru í gamnislag sem endaði með því að Rooney rotaðist. Hann fagnaði svona í næsta leik:

Árið 2019 ætlaði Rooney að byrja upp á nýtt í Bandaríkjunum með DC United. Það fór ekki betur en svo að hann var handtekinn á Ronald Reagan flugvellinum eftir að hafa orðið ofurölvi í flugi.

Tveimur árum síðar var Rooney aðalþjálfari Derby. Hann var hins vegar ekki besta fyrirmyndin fyrir leikmenn sína. Hann djammaði langt fram á nótt með tveimur 21 árs stelpum á hótelherbergi. Þær mynduðu allt saman.

Fleiri ótrúlegar sögur af Rooney má nálgast í þræði The Upshot hér að neðan.

