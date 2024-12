Gummi Ben vill erlendan landsliðsþjálfara og útskýrir hvers vegna – „Sonur, frændi, umboðsmaður, þetta er einn grautur“

Guðmundur Benediktsson, ástsælasti íþróttalýsandi þjóðarinnar, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar og Hrafnkels Freys Ágústssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni á 433.is.

Það var aðeins rætt um landsliðsþjálfarastöðuna hjá íslenska karlalandsliðinu í þættinum, en ekki er enn vitað hver tekur við af Age Hareide. Arnar Gunnlaugsson og Freyr Alexandersson eru mikið orðaðir við starfið og hefur Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ talað um að hann vilji ráða innlendan þjálfara. Guðmundur er hins vegar ekki sammála þeirri nálgun.

„Ég hef þá skoðun að það eigi erlendur aðili að taka við landsliðinu. Ísland er of lítið að mínu mati. Tengingarnar eru of miklar. Það er sonur, frændi, umboðsmaður, þetta er einn grautur. Við erum of litlir til að blanda öllum fjölskyldutengslum inn í þetta. Ef við gætum fundið einhvern þjálfara úti, ég heldur þeir séu til, þá myndi ég kjósa það,“ sagði hann í þættinum.

„En ég held að Arnar Gunnlaugsson verði næsti landsliðsþjálfari. Ég held það sé svolítið síðan að það var gengið frá því. Hann er geggjaður þjálfari en hann er bara búinn að þjálfa í fimm ár. Mig dreymir um að sjá hann taka næsta skref og þjálfa í 10-15 ár erlendis, koma svo heim og taka við landsliðinu.“

Umræðan í heild er í spilaranum.