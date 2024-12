Amorim ekki lengi að afreka það sem Ten Hag tókst aldrei

Ruben Amorim var ekki lengi að afreka eitthvað hjá Manchester United sem Erik Ten Hag tókst aldrei.

Amorim sá sína menn vinna 4-0 sigur á Everton í dag sem er stærsti sigur liðsins síðan árið 2021 gegn Leeds.

Ten Hag fékk ansi langan tíma til að sanna sig við stjórnvölin á Old Trafford en stóðst ekki væntingar og var að lokum rekinn.

Amorim byrjar vel en United hefur enn ekki tapað í fyrstu þremur leikjum hans í stjórastólnum.

United byrjaði á að gera jafntefli við Ipswich og í kjölfarið fylgdu sigrar gegn Bodo/Glimt og nú Everton.

Manchester United have won a Premier League game by 4+ goals for the first time since their 5-1 victory over Leeds in August 2021.

