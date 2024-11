Svona spáir Carragher því að Amorim stilli upp á Old Trafford – Garnacho verði bakvörður

Jamie Carragher sérfræðingur Sky Sports telur að Alejandro Garnacho verði vængbakvörður í nýju kerfi Ruben Amorim hjá Manchester United.

Amorim tekur við starfinu eftir tæpa viku en hann vill spila 3-4-3 kerfið.

Carragher telur að Diogo Dalot og Luke Shaw verði í litlu hlutverki hjá Amorim sem muni treysta á aðra menn.

Hann telur að Leny Yoro verði hluti af þriggja manna varnarlínu liðsins.

Svona spáir Carragher því að hlutirnir verði.

Jamie Carragher predicts how Manchester United could look under Rúben Amorim… 🤔 pic.twitter.com/cK4yDjTxrQ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 4, 2024