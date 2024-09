Ronaldo að fá nýjan stjóra í Sádí Arabíu

Stefano Pioli er á leið til Sádí Arabíu og tekur við þjálfun Al-Nassr sem hefur látið Luís Castro fara úr starfi.

Pioli hætti með AC Milan í vor en þurfti að rifta samningi sínum þar enda var hann enn að fá borgað.

Al-Nassr er eitt af stóru liðunum í Sádí Arabíu en Cristiano Ronaldo er stjarna liðsins.

Pioli er í einkaflugvél núna á leið til Riyadh þar sem hann mun skrifa undir samning.

Fyrsti leikru Pioli verður gegn Al-Ettifaq þar sem Steven Gerrard er stjóri liðsins.

🟡🔵✈️ Stefano Pioli, travelling to Riyadh right now to sign in as new Al Nassr head coach.

Deal done, confirmed. ⤵️🇸🇦 https://t.co/5MxCRSAcud

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2024