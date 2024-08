United komið á fullt í viðræður við liðsfélaga Jóhanns

Manchester United hefur áhuga á því að kaupa Sander Berge miðjumann Burnley og eru viðræður við leikmanninn farnar af stað.

The Athletic segir frá þessu en Berge féll með Burnley á síðustu leiktíð.

Þessi norski landsliðsmaður var áður á mála hjá Sheffield United en tölfræði hans þykir ansi góð þrátt fyrir að hafa spilað í slökum liðum.

United er hætt í viðræðum við PSG vegna Manuel Ugarte og hefur því félagið farið að skoða aðra kosti.

Svo virðist sem Berge verði fyrsta skotmarkið en Burnley býst við því að hann fari frá félaginu áður en glugginn lokar en með Burnley leikur Jóhann Berg Guðmundsson.

🔴 #MUFC interested in Berge, who ranks highly in number of metrics

🔴 Contact made with player’s camp

🔴 PSG want around €60m for Ugarte, with United pursuing other targets

This is the latest from Old Trafford in this week’s Transfer DealSheet — courtesy of @lauriewhitwell

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 6, 2024