Þýski landsliðsmaðurinn vill fara til West Ham – Dortmund komið með tilboð

West Ham hefur formlega sent inn tilboð í Niclas Füllkrug framherja Dortmund. West Ham býður 25 milljónir evra plús bónusa.

Dortmund vill fá örlítið hærri upphæð en velta tilboðinu fyrir sér. Füllkrug vill ganga í raðir West Ham.

Fullkrug var öflugur fyrir þýska landsliðið á Evrópumótinu í sumar og því kemur þetta örlítið á óvart.

Dortmund festi kaup á Serhou Guirassy frá Stuttgart á dögunum og viðbúið að Fullkrug spili minna.

Hann hefur því áhuga á því að fara en West Ham reyndi að kaupa Fullkrug síðasta sumar þegar hann fór frá Werder Bremen til Dortmund.

🚨⚒️ EXCLUSIVE | West Ham have made an official offer of €25m (with add-ons) for Niclas #Füllkrug! #BVB have not yet rejected this offer, but they are looking for €30m all-in. #WHUFC won’t pay that.

The 31 y/o is keen to join West Ham with immediate effect. He can sign a… pic.twitter.com/pnzHgHa0Cz

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 1, 2024