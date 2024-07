Stuðningsmenn United hafa verulegar áhyggjur eftir að þetta myndband af Yoro birtist

Stuðningsmenn Manchester United óttast það versta eftir að myndband af Leny Yoro náðist í Bandaríkjunum.

Yoro meiddist í æfingaleik gegn Arsenal á laugardag en franski varnarmaðurinn var keyptur til félagsins á dögunum.

Yoro er núna í spelku og á hækjum og því virðast meiðslin vera alvarleg.

Yoro kostaði United 50 milljónir punda en félagið fékk þennan 18 ára varnarmann frá Lille í Frakklandi.

Hér að neðan er myndband af Yoro.

🔴🇫🇷 Leny Yoro, spotted on crutches and wearing a protective boot while he was with the squad.@rdeeb00 🎥pic.twitter.com/HoP4WEaPmE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024