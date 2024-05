Sjáðu myndbandið sem vakti verulega athygli: Skallaði vegg og vildi komast í gegn – Sjón er sögu ríkari

Einn ónefndur stuðningsmaður Aston Villa var svo sannarlega reiður fyrir leik liðsins við Olympiakos á fimmtudag.

Villa tapaði þessum leik 2-0 og er ljóst að liðið mun ekki spila í úrslitaleik Sambandsdeildarinnar á árinu.

Þessi ágæti maður hótaði öllu illu á heimavelli gríska liðsins og skallaði til að mynda vegg í reiðiskasti.

Stuðningsmenn Olympiakos höfðu ögrað stuðningsmönnum Villa og mættu með myndir af merki Birmingham sem er nágrannalið Villa í einmitt Birmingham.

Sjón er sögu ríkari en sem betur fer róaðist þessi ágæti maður niður að lokum.

Villa fans waving Panathinaikos scarfs at Olympiacos fans ahead of the game tonight… 👊🙈pic.twitter.com/5BpOKm6kcU

— Football Fights (@footbalIfights) May 9, 2024