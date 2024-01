Arsenal kallar Brasilíumanninn til baka

Arsenal hefur kallað Marquinhos til baka úr láni frá franska félaginu Nantes.

Marquinhos er tvítugur kantmaður sem kom til Arsenal fyrir síðustu leiktíð en var þá lánaður til Norwich eftir áramót. Í sumar var hann svo lánaður til Nantes og átti dvölin þar að vera út tímabilið.

Brasilíumaðurinn fékk hins vegar takmarkaðan spiltíma í Frakklandi og hefur verið kallaður til baka.

Framtíð Marquinhos verður nú rædd innan herbúða Arsenal en ekki er ólíklegt að hann verði lánaður út á ný.

