Er þetta búningur Liverpool á næstu leiktíð? – Eitt við hann sem stuðningsmenn þola ekki

Það er talið að treyju Liverpool fyrir næstu leiktíð hafi verið lekið.

Myndband af því sem einhverjir vilja meina að sé treyja enska stórliðsins á næstu leiktíð hefur farið eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla og enskir fjölmiðlar vekja athygli á þessu.

Almennt er fólk nokkuð sátt við treyjuna en það er eitt sem fæstum líkar við, kraginn á henni.

Sitt sýnist hverjum. Myndbandið er hér að neðan.

Is this really next seasons #LFC home shirt? 🤔 pic.twitter.com/dCZ0gI56pp

— 𝗞𝗼𝗽𝘁𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗡𝗲𝗶𝗹 (@KoptasticNeil) January 9, 2024