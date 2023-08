Sjáðu gjörsamlega sturluð tilþrif Ronaldo í kvöld þegar hann lagði upp fyrir Mane

Cristiano Ronaldo er að fara á kostum þessa stundina í leik Al Nassr gegn Al Fateh í sádiarabísku deildinni.

Rúmur klukkutími er liðinn og er Ronaldo búinn að skora upp tvö og leggja upp eitt.

Fyrsta markið lagði hann upp á Sadio Mane.

Það er óhætt að segja að stoðsendingin hafi verið svakaleg. Myndband af henni er hér neðar.

Það stefnir í að Al Nassr vinni sinn fyrsta leik á tímabilinu eftir að hafa tapað fyrstu tveimur.

WHAT AN ASSIST BY RONALDO ON MANÉ!!

0-1AL NASSR pic.twitter.com/imYybYiley

— Lars (@UTDLars) August 25, 2023