Eftir gríðarlegan þrýsting segir forsetinn upp í skugga perraskaps

Luis Rubiales, forseti spænska sambandsins mun á morgun tilkynna afsögn sína en hann hefur látið undan gríðarlegum þrystingi.

Spánn varð heimsmeistari kvenna á sunnudag en atvik eftir það eru til umræðu á Spáni og út um allan heim.

Að leik loknum mætti Luis Rubiales, forseti sambandsins inn á völlinn og kyssti þar Jennifer Hermoso, eina af stjörnum spænska liðsins beintá munninn.

Hann kyssti fleiri leikmenn eftir það en ekki á munninn eins og í tilfelli Jennifer Hermoso.

Rubiales reyndi að grínast með málið til að byrja með en ákvað svo að biðjast afsökunar, hann vildi fá Hermoso með sér í að tala málið niður en hún neitaði því.

Hann hafði ekki hug á að segja af sér en gríðarlegur þrýstingur hefur ýtt honum út í horn og hefur hann nú ákveðið að stíga til hliðar.

Spanish FA chief Luis Rubiales to QUIT on Friday after Women's World Cup kissing controversy 💥https://t.co/MsE1vQ8S4d pic.twitter.com/LxkoMrfq8N

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 24, 2023