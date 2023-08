Chelsea að versla markvörð sem á að veita Sanchez samkeppni

Chelsea er að ganga frá kaupum á markverðinum Djordje Petrović frá New England Revolution í bandarísku MLS-deildinni.

Um er að ræða 23 ára gamlan Serba sem hefur verið á mála hjá New England í um eitt og hálft ár eftir að hafa komið þangað frá heimalandinu. Kappinn á að baki tvo A-landsleiki fyrir hönd Serbíu.

Petrovic kemur til með að veita Robert Sanchez samkeppni um stöðu aðalmarkvarðar hjá Chelsea.

Enska félagið greiðir tæpar 14 milljónir punda fyrir leikmanninn og fer hann í læknisskoðun á miðvikudag.

