United lagði fram munnlegt tilboð í morgun en það vantar líklega töluvert upp á

Manchester United lagði í morgun fram munnlegt tilboð í Andre Onana markvörð Inter.

Rauðu djöflarnir hafa verið á eftir markverðinum undanfarið en Inter vill töluvert meira en enska félagið hefur hingað til verið klárt í að bjóða.

Munnlega tilboðið hljóðaði upp á 39 milljónir punda með öllu. Verður það gert formlegt fljótlega.

Inter vill hins vegar rúmar 50 milljónir punda fyrir Onana.

Sjálfur vill markvörðurinn ólmur fara til United. Félagið gæti hins vegar fengið samkeppni frá Al-Nassr í Sádi-Arabíu.

Markvarðastaðan hjá United er í mikilli óvissu fyrir næstu leiktíð. Samningur David De Gea rann út á dögunum og þá gæti Dean Henderson verið á förum.

